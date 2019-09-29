Воскресные протесты в Гонконге

В столкновения с полицией переросла воскресная антиправительственная манифестация в Гонконге. Протестующие заблокировали центральную улицу Хэннеси-роуд; требованию разойтись они не подчинились. и стали забрасывать правоохранителей камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Столкновениями и задержаниями завершилась накануне и акция, приуроченная к 5-ой годовщине движения зонтиков, в которой, по данным организаторов, приняли участие около 300 тысяч человек. Инициаторами движения были студенты, которые требовали демократизации избирательной системы в Гонконге - специальном административном районе Китая.

С начала лета в гор роде не прекращаются митинги и демонстрации против попытки принять законопроект об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай. Несмотря на то, что власти заморозили принятие документа, многие сторонники оппозиции из числа молодежи продолжают акции, требуя также созвать независимую комиссию для расследования "жестокости" полиции и освобождения своих задержанных в ходе протестов товарищей.

В то же время в Гонконге проходят также менее многочисленные митинги в поддержку единства китайского государства и властей Пекина.