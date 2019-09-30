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Китай

Новые протесты в Гонконге

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 Елена Караева 
Новые протесты в Гонконге
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В ходе новых протестов в Гонконге были задержаны более 100 человек, среди них известные политические активисты Грегори Вонг и Вентус Лау; об этом сообщается со ссылкой на организаторов выступлений.

Фото Рейтер

В свою очередь, китайские СМИ говорят, что не менее 25 правоохранителей пострадали в столкновениях с манифестантами и были отправлены в леченые учреждения.

Полиция для разгона протестующих применяла спецсредства, в том числе автомобили с водяными пушками и слезоточивый газ.

Эпицентром беспорядков стал район правительственных учреждений и соседние с ним кварталы. Есть информация, что участники манифестации, в свою очередь, забрасывали полицейских кирпичами и бутылками с зажигательной смесью.

Новая волна протестов вспыхнула накануне Дня образования КНР.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам отправиться 1-го октября в Пекин, представлять континентальный Китай на церемонии, которая проводится и в Гонконге, будет ее заместитель Мэтью Чонг Кин-Чунг.

Протесты в Гонконге продолжаются не первый месяц, поводом для них стала попытка властей принять поправки в законодательства, позволявшие выдавать правонарушителей материковому Китаю.

Фото Рейтер

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