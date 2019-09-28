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Китай

"Движению зонтиков" 5 лет

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 Кнарик Хачатрян 
"Движению зонтиков" 5 лет
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REUTERS/Athit Perawongmetha
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Слезоточивый газ и водомёты применила в субботу полиция Гонконга для разгона манифестантов, собравшихся у правительственного комплекса "Адмиралти", когда некоторые из протестующих стали бросать в здание бутылки с зажигательной смесью и светить лазером в глаза стражам порядка, а также пытались ослепить пилота барражирующего над ними полицейского вертолёта.

Акция, организованная "Гражданским фронтом за права человека", была приурочена к пятилетию начала "Движения зонтиков" и сначала проходила мирно. "Стена Леннона" в Гонконге, названная в честь знаменитого битла, по традиции вновь покрылась записками и плакатами в поддержку "зонтичного движения".

Его инициаторами были студенты, которые требовали демократизации избирательной системы в Гонконге - специальном административном районе Китая. Пять лет назад они возвели баррикады и заблокировали улицы, беспорядки и стычки с полицией продолжались 79 дней.

С начала лета в Гонконге проходят также протесты против попыток властей принять законопроект об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай.

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