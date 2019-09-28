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Австрия готовится голосовать

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 Ольга Кепински 
Австрия готовится голосовать
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Австрия готовится к выборам. Накануне политические партии предприняли последнюю попытку в борьбе за голоса избирателей.

Несмотря на скандал, приведший к распаду правящей коалиции и последующему вотуму недоверия экс-канцлеру Себастьяну Курцу, Австрийская народная партия, согласно опросам, лидирует в предвыборной гонке. И с большой вероятностью возглавляющий ее Курц вернется в кресло главы правительства.

На выборах в Европейский парламент красные, зеленые и розовые (социал-демократы, партия "Зеленых" и Партия "NEOS-Новая Австрия") вместе получили 47 процентов голосов. Один процентный пункт для каждой из этих трех партий, и Памела Ренди-Вагнер станет канцлером. Всего лишь один процент для каждой из этих трех партий и результат выборов, как и страна в целом, будет выглядеть совсем иначе, чем мы того желаем
Себастьян Курц
лидера Австрийской народной партии

Ренди-Вагнер — лидер социал-демократов Австрии, которые согласно все тем же опросам поборются на выборах за второе место с бывшими партнерами партии Курца по коалиции — Австрийской партией свободы.

Каждый голос за Себастьяна Курца приближает нас к перезапуску коалиции "Ибица" после 29 сентября. И поэтому есть только один способ предотвратить это. Голосуя за нас, дорогие друзья, социал-демократов Австрии"
Памела Ренди-Вагнер
лидер Социал-демократической партии Австрии

Речь идет о скандальном видео, снятом на Ибице, в котором бывший лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.

Неплохие шансы вернуть себе места в Национальном совете на предстоящих выборах у партии Зеленых, сконцентрировавшей свое внимание на теме климата — интерес к которой в последнее время значительно возрос.