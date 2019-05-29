При чем тут Россия?" - спрашивают на Смоленской набережной в связи с скандалом "Ибица-гейт" : накануне австрийская "Кронен Цайтунг" опубликовала материал, в котором утверждается, что зафиксированная на видео якобы выдававшая себя за "племянницу русского олигарха" девушка на самом деле - изучающая сельское хозяйство студентка из Боснии, знающая русский язык.

Мария Захаров, официальный представитель МИД РФ: "Присутствуют бесконечные ссылки на Россию и отсыл к России. Почему Россия представлена как часть внутриполитической жизни Австрии? Мы никак не может этого понять. А что касается людей, которые представляются русскими или называются, в частности, в сюжетах Euronews русскоязычными и на этом делается акцент, то это то же самое, что связать с Россией Кондолизу Райс, которая владеет русским языком".

"Кронен Цайтунг" также сообщает, что на роль девушку выбрали, поскольку ее внешность была во вкусе Хайнца-Кристиана Штрахе, и она неплохо разбиралась в охоте и в лесоводстве.

Ей платили 7 000 евро в день.

Власти Австрии разбираются, законно ли получен и обнародован ролик; прокуратура Вены начала расследование.