Коррупционный скандал в Австрии развалил правящую коалицию

Правящая коалиция в Австрии развалилась. Народная партия канцлера Себастьяна Курца больше не намерена сотрудничать в правительстве с Партией свободы, лидер которой, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, был вынужден подать в отставку из-за коррупционного скандала. Курц сообщил, что предложил федеральному президенту как можно скорее провести досрочные выборы.

Скандал вокруг Штрахе разразился из-за публикации видеозаписи, на которой человек, похожий на политика, обещает женщине, названной племянницей российского олигарха, обеспечить доступ к госконтрактам в обмен на финансирование избирательной кампании. Проверить данные о возможном коррупционном сговоре обещала Верховная прокуратура Австрии.

Сам Штрахе назвал эту публикацию «политическим убийством» и результатом «грязной кампании», организованной из-за рубежа. Он настаивает на неверной трактовке разговора, попавшего в кадр, и требует опубликовать полную видеозапись.