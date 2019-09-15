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Китай

Гонконг: новые демонстрации — новые столкновения с полицией

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 Андрей Позняков 
Гонконг: новые демонстрации — новые столкновения с полицией
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Новыми столкновениями с полицией обернулись воскресные манифестации в Гонконге. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы под лозунгами против политики интеграции автономии в КНР. Для разгона демонстрантов полиция применяла водомёты и слезоточивый газ. В правоохранителей летели камни и бутылки с зажигательной смесью.

Особенно ожесточённое противостояние развернулось на подходах к кварталу, где находится администрация Гонконга: часть протестующих пыталась прорвать оцепление. По пути группы демонстрантов разгромили вход на станцию метро и пытались снести несколько вышек с камерами видеонаблюдения, а также сожгли праздничный баннер, вывешенный к 70-летию основания Китайской народной республики, и флаг КНР.

Массовые протесты продолжаются в Гонконге уже больше трёх месяцев. Поводом для многотысячных антикитайских выступлений стал законопроект об упрощении порядка экстрадиции граждан в КНР. Несмотря на отзыв инициативы, протесты не прекращаются. Демонстрации проходят под лозунгами за укрепление автономии и отставку главы администрации Кэрри Лам. Протестующие требуют также освободить всех задержанных в ходе выступлений и наказать виновных в полицейском насилии.

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