Кинонаграды в Эль-Гуне

Завершился третий международный кинофестиваль в египетской Эль-Гуне. В течение девяти дней были показаны 84 картины, представляющие более 40 стран.

"Золотую звезду" получил фильм из Судана под названием "Ты умрешь в 20 лет". Режиссер Ахмед Абу Алала рассказал, что потратит свой денежный приз, составляющий 50 тысяч евро, на развитие киноиндустрии в Судане.

Награда за лучший короткометражный фильм досталась ленте из Ирана "Экзамен" режиссера Сони Хадид. Лучшим документальным фильмом названа суданская лента "Разговор о деревьях".

Бросающая вызов ограничениям драма из Туниса "Мечта Нуры" в регионе была показана впервые. Фильм рассказывает о переживаниях женщины, которая ожидает развода и решается пойти на внебрачную любовную связь в стране, где за это можно попасть в тюрьму. Актриса Хенд Сабри получила награду за лучшую женскую роль. Телеканалу Euronews она рассказала, что смелые диалоги и обращение к культурным табу заставили зрителей о многом задуматься

"После того , как показ фильма закончился, две или три минуты было очень тихо. Затем прозвучали аплодисменты. Мне показалось, что зрители были напуганы, потрясены, удивлены. Именно такой реакции должен добиваться кинематограф", — говорит Хенд Сабри.

Ребекка Маклоглин-Истхэм, Euronews: "Под лозунгом кинематограф для гуманности " начинающие и известные создатели фильмов и актеры из стран Ближнего Востока и северной Африки , а также из Голливуда, собрались в Эл-Гуне, чтобы обсудить вопросы культурной интеграции в индустрии".

И, говоря о Голливуде, стоит отметить, что на фестивале появился знаменитый гость. 67-летний американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал согласился дать совет всем, кто делает первые шаги в кинематографе:

"Я думаю, что прежде всего нужно делать то, во что ты веришь. Если вы в чем-то уверены и карма это позволит, то у вас все получится и вы добьетесь успеха".