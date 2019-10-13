В Лионе открылся юбилейный кинофестиваль имени братьев Люмьер

Во французском Лионе открылся 10-й Кинофестиваль имени братьев Люмьер — ежегодный смотр, проводимый с 2009 года Институтом Люмьер совместно с мэрией города.
Место проведения уникального фестиваля, отдающего дань уважения всей истории кинематографа — от неумирающей классики до современных лент — неслучайно. Ведь именно в Лионе жили и творили изобретатели кино как искусства братья Люмьер.
Многие почетные гости приехали в Лион представлять свои фильмы.. Как например оскароносец Дональд Сазерленд и испанская актриса Мариса Паредес. Последняя в рамках ретроспективы представит фильм "Фарго" 1995 года братьев Коэн с Фрэнсис МакДорманд (женой Джоэла Коэна) в главной роли.
По традиции на 10-м юбилейном фестивале будет вручена премия за вклад в развитие кинематографа. По словам организаторов, эта награда должна со временем стать своего рода Нобелевской премией в области кино.
В разные годы ее получали Жерар Депардье, Педро Альмодовар, Мартин Скорсезе, Джейн Фонда, Клинт Иствуд, Квентин Тарантино и другие.
В этом году престижная награда достанется Фрэнсису Форду Копполе. На фестивале пройдут показы нескольких его картин, а один вечер будет посвящен трилогии "Крестный отец".
В программу фестиваля вошли два советских фильма - "Сюжет для небольшого рассказа" Сергея Юткевича 1969 года и "Цареубийца" Карена Шахназарова 1991 года.