В Лионе открылся юбилейный кинофестиваль имени братьев Люмьер

Во французском Лионе открылся 10-й Кинофестиваль имени братьев Люмьер — ежегодный смотр, проводимый с 2009 года Институтом Люмьер совместно с мэрией города.

Место проведения уникального фестиваля, отдающего дань уважения всей истории кинематографа — от неумирающей классики до современных лент — неслучайно. Ведь именно в Лионе жили и творили изобретатели кино как искусства братья Люмьер.

Когда мы задумались о создании фестиваля в родном городе братьев Люмьер, идея была очевидна, это должен был быть фестиваль истории кино. Нам нужно было создать народный фестиваль. Фестиваль, который показал бы, что приглашенные деятели искусства — также ценители кино и любят представлять свои или чужие фильмы. А иногда они даже предпочитают говорить о чужих лентах больше, чем о своих собственных Тьерри Фремо директор кинофестиваля

Многие почетные гости приехали в Лион представлять свои фильмы.. Как например оскароносец Дональд Сазерленд и испанская актриса Мариса Паредес. Последняя в рамках ретроспективы представит фильм "Фарго" 1995 года братьев Коэн с Фрэнсис МакДорманд (женой Джоэла Коэна) в главной роли.

Это фестиваль, который привносит столько всего хорошего. Я приехал сюда посмотреть фильмы и представить некоторые из них. Здесь нет конкурса между кинолентами или теми, кто их делает. Мы чувствуем что-то личное. Мы находимся в индустрии, но и ощущаем уют Ксавье Долан канадский актёп и режиссёр

По традиции на 10-м юбилейном фестивале будет вручена премия за вклад в развитие кинематографа. По словам организаторов, эта награда должна со временем стать своего рода Нобелевской премией в области кино.

В разные годы ее получали Жерар Депардье, Педро Альмодовар, Мартин Скорсезе, Джейн Фонда, Клинт Иствуд, Квентин Тарантино и другие.

В этом году престижная награда достанется Фрэнсису Форду Копполе. На фестивале пройдут показы нескольких его картин, а один вечер будет посвящен трилогии "Крестный отец".

В программу фестиваля вошли два советских фильма - "Сюжет для небольшого рассказа" Сергея Юткевича 1969 года и "Цареубийца" Карена Шахназарова 1991 года.