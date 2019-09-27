Зрители избрали первую женщину-президента Кении

У Кении появилась первая женщина-президент. Нереа Амонди стала победительницей популярного реалити-шоу, в рамках которого тысячи кандидаток предлагали собственное видение решения проблем в стране. Коррупция, нехватка воды, отсутствие доступа к образованию. Всего 26 эпизодов. До финальных теледебатов дошли 5 участниц.

40-летняя бухгалтер Амонди была на 4 месяце беременности, когда вступила в избирательную тв-гонку. Всего у нее 5 детей.

Особенно я ценю свою победу потому, что она показывает кенийкам: женщины способны на очень многое. Материнство, семья - не помеха. Нереа Амонди тв-президент

Согласно Конституции, треть всех важнейших политических постов в Кении должны занимать женщины. Но патриархальные традиции зачастую оказываются сильнее закона.

Помочь изменить местное восприятие женского лидерства решили в Евросоюзе и выделили средства на проект.

"У нас общие проблемы. Сегодня в некоторых странах ЕС доля женщин в политике достигла 50%, они принимают активное участие в публичной жизни", - отмечает Жозефин Калинаукас, глава европейской делегации.

За выборами лучше женщины-президента на экране следили 8 миллионов зрителей.