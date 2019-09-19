Пустите женщин на футбол

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что женщины в Иране должны быть допущены на стадионы в качестве зрителей. Комментарий Инфантино приводит пресс-служба ФИФА. "Мы понимаем, что есть шаги и процессы, которые необходимо предпринять, прежде чем это будет сделано надлежащим и безопасным образом, но сейчас настал момент изменить ситуацию".

ФИФА ждет позитивных изменений уже в следующем месяце: 10 октября сборная Ирана сыграет с командой Камбоджи в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

В стране после Исламской революции женщинам было запрещено посещать мужские спортивные соревнования. В сентябре жительница Ирана погибла совершив суицид после того, как ее не пустили на стадион и судили за появление на публике без хиджаба.