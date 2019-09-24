Франция может разрешить бесплатное ЭКО одиноким женщинам и лесбиянкам

Французское правительство во вторник начало обсуждение законопроекта, который позволит одиноким женщинам и лесбиянкам получить бесплатный доступ к искусственному оплодотворению.

Рассмотрение документа, прозванного "вехой в президентстве Эммануэля Макрона", было запланировано на начало 2019 года, но из-за протестных акций "желтых жилетов" его пришлось отложить.

На данный момент воспользоваться искусственным оплодотворением за счет государства имеют право только гетеросексуальные пары, испытывающие трудности с зачатием ребенка. Ежегодно в стране совершается около 150 тысяч таких процедур. После принятия закона французские власти предполагают, что их число возрастет на две тысячи.

Что изменится с принятием закона?

Документ предлагает разрешить женщинам заморозку яйцеклеток при отсутствии медицинских показаний. При этом суррогатное материнство останется под запретом из опасений, что снятие ограничений приведет к "коммерциализации женского тела".

Еще одно изменение будет касаться доноров спермы, которым придется дать разрешение на раскрытие их личности в случае, если ребенок заинтересуется своим биологическим отцом по достижении совершеннолетия.

Законопроект также внесет поправки, касающиеся таких полемичных вопросов, как исследования в области использования стволовых клеток и донорство органов.

Почему этот законопроект считают "неоднозначным"?

В то время, как в таких европейских странах, как Бельгия, Великобритания и Испания оплодотворение in vitro за счет бюджетных средств доступно каждой женщине, во Франции подобное решение вызывает неоднозначную реакцию.

Несмотря на ослабление католической церкви, решение предыдущего президента Франсуа Олланда разрешить однополые браки шесть лет назад вызвало сильное неприятие у большого количества французов. Эксперты полагают, что те же консервативно настроенные группы, которые выходили на улицы в 2013 году, выйдут на массовую акцию протеста против нового законопроекта 6 октября.

"Государство собирается лгать детям, записывая в их свидетельствах о рождении, что они были рождены от двух матерей, - сказала лидер "Национального объединения" Марин ле Пен в интервью местной радиостанции. - Эта ложь не выдерживает никакой критики".

Консерваторы считают, что реформа позволит нации "добровольно лишать детей отцов". В защиту этого мнения высказалась также и Медицинская академия Франции, выразив опасения по поводу психического здоровья ребенка, лишенного отца.

Министр здравоохранения страны Аньез Бузин назвала позицию академии "устаревшей", напомнив, что около четверти французских детей живут в семьях с одним родителем.