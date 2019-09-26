В 12 лет — покорять Олимпиаду

11-летняя скейтбордистка может получить право побороться за титул олимпийской чемпионки. Скай Браун завоевала третье место на Чемпионате мира в Бразилии, считается одной из сильнейших спортсменок и претендует на участие в играх 2020 года в Токио — если она пройдёт отбор, она станет самой юной в истории британской участницей Олимпиады.

Сама Скай Браун рассказала, что её родители уже обсудили эту возможность с руководством национальной Ассоциации Скейтбординга: «Люси Адамс, — она вроде босса в Ассоциации, — сказала, что нет никакой спешки, никакого давления, надо просто съездить и получить удовольствие. Так я и катаюсь. Я не думаю, что это требует особой тренировки. Просто это радует меня. Для меня это как игровая площадка».

Для скейтбординга Олимпиада в Токио станет дебютной, а для Скай Браун её достижения — это способ показать, что и девочки могут добиться успеха в этом спорте, который долгое время считался мужским:

«Я думаю, девочки могут делать всё так же, как и мальчики, а может даже лучше. Просто, мне кажется, иногда девочки боятся, они такие, мол: “Это спорт для мальчишек, я не могу этим заниматься”. Но на самом деле ты можешь всё, что могут мальчики».

В скейтбординге нет возрастных ограничений. Во время токийской Олимпиады Скай Браун будет 12 лет, — а пока самой молодой в истории британской олимпийской спортсменкой остаётся пловчиха Маргери Хинтон: ей было 13, когда она участвовала в заплыве брассом на 200 метров на играх 1928 г., но вылетела в первом туре.