Токио позаботится об олимпийцах. Большинство соревнований и мероприятий летних Игр 2020 года пройдут в утренние часы. При составлении расписания Оргкомитет советовался с метеорологами: июль и август в японской столице - традиционно жаркие месяцы. Прошедшим летом температура воздуха здесь не раз превышала 40 градусов.

"Это продуманное решение. Я слышал, как многие атлеты говорили, что смогут лучше подготовиться к соревнованиям, если будут заранее знать расписание. Думаю, теперь они покажут на Играх, на что действительно способны", - говорит спортивный директор оргкомитета Олимпийских игр 2020 Кодзи Александр Мурофуси.

Так, например, финалы женского и мужского марафона стартуют в 6 утра вместо семи, более привычных спортсменам, а забег на 50 километров еще раньше - в 5.30.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.