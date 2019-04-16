Токио позаботится об олимпийцах. Большинство соревнований и мероприятий летних Игр 2020 года пройдут в утренние часы. При составлении расписания Оргкомитет советовался с метеорологами: июль и август в японской столице - традиционно жаркие месяцы. Прошедшим летом температура воздуха здесь не раз превышала 40 градусов.
Так, например, финалы женского и мужского марафона стартуют в 6 утра вместо семи, более привычных спортсменам, а забег на 50 километров еще раньше - в 5.30.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.