Токио-2020: обратный отсчет

До летних Олимпийских игр 2020 года в Японии осталось 365 дней. В центре Токио прошла торжественная церемония по случаю начала обратного отсчета за год до этого спортивного мероприятия. Присутствовавший на празднике глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что восхищен степенью готовности японской столицы к Олимпиаде за год до старта, что, по его словам, заслуживает самой высокой оценки.

Глава МОК Томас Бах: "Я действительно могу сказать, что никогда не видел, чтобы олимпийский город был настолько хорошо готов к проведению игр за год до их начала, как Токио".

Организаторы заявляют, что намерены установить новый мировой эталон в проведении спортивных мероприятий. На Игры уже продано более 3 миллионов билетов. На торжественной церемонии представили медали, которыми будут награждать чемпионов. Вес каждой составляет около 550 граммов. Они частично созданы из переработанных металлов бывшей в употреблении электроники, в первую очередь смартфонов и планшетов, которые собирали по всей стране.