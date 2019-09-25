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США

«Коалиция надежды»

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 Павел Барсуков 
«Коалиция надежды»
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Reuters
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Иран предлагает странам Персидского залива объединиться в коалицию, чьей задачей станет обеспечение региональной безопасности — в частности, свободы судоходства в акватории. Об этом президент Исламской республики заявил с трибуны Генассамблеи ООН.

По словам главы государства, ближневосточные страны могут решать свои проблемы только самостоятельно: надежды на существенную помощь и участие Запада нет, как, по словам Роуухани, показывает пример почти развалившейся «ядерной сделки».

Хассан Роухани, президент Ирана:

«Из уважения к резолюции Совета Безопасности ООН, мы предоставили Европе возможность выполнить обещания, чтобы компенсировать выход США из договора. К сожалению, мы лишь услышали красивые слова и не увидели никаких эффективных действий.

У нашего терпения есть пределы. Так как США не соблюдают обязательства в рамках Совбеза ООН, а Европа показывает собственную несостоятельность — нам остаётся лишь уповать на собственное достоинство, гордость и силу».

Несмотря на призывы Парижа и Лондона устроить в кулуарах встречу Хассана Роухани и Дональда Трампа, иранский лидер категорически отказался это делать. По его словам, единственная возможность возобновить двусторонние переговоры — снятие санкций и возвращение к обязательствам по «ядерной сделке».