«Коалиция надежды»

Иран предлагает странам Персидского залива объединиться в коалицию, чьей задачей станет обеспечение региональной безопасности — в частности, свободы судоходства в акватории. Об этом президент Исламской республики заявил с трибуны Генассамблеи ООН.

По словам главы государства, ближневосточные страны могут решать свои проблемы только самостоятельно: надежды на существенную помощь и участие Запада нет, как, по словам Роуухани, показывает пример почти развалившейся «ядерной сделки».

Хассан Роухани, президент Ирана:

«Из уважения к резолюции Совета Безопасности ООН, мы предоставили Европе возможность выполнить обещания, чтобы компенсировать выход США из договора. К сожалению, мы лишь услышали красивые слова и не увидели никаких эффективных действий.

У нашего терпения есть пределы. Так как США не соблюдают обязательства в рамках Совбеза ООН, а Европа показывает собственную несостоятельность — нам остаётся лишь уповать на собственное достоинство, гордость и силу».

Несмотря на призывы Парижа и Лондона устроить в кулуарах встречу Хассана Роухани и Дональда Трампа, иранский лидер категорически отказался это делать. По его словам, единственная возможность возобновить двусторонние переговоры — снятие санкций и возвращение к обязательствам по «ядерной сделке».