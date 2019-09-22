Тегеран - Эр-Рияд: если завтра война

Современные образцы военной техники, в том числе самоходное артиллерийское орудие "Хаэл", зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373" и баллистическая ракета "Хорремшехр" с новой боеголовкой были представлены на воскресном военном параде в Тегеране, приуроченном к годовщине начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

"Мы предлагаем нашим соседям нашу дружбу и братство. Мы готовы их простить и закрыть глаза на уже совершенные ошибки", - заявил, принимая парад, президент Ирана Хасан Роухани.

При этом он раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Они утверждают, чтоб использовали для этого беспилотники.

Но в Вашингтоне и Эр-Рияде считают, что атаку на саудовские месторождения организовал Тегеран, утверждая, что у хуситов нет таких дронов и ракет, которые использовались при нападении, а президент США Дональд Трамп заявил, что готов к войне с Ираном.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии подверглись нападению нефтяные объекты два крупнейших объекта национальной нефтяной компании "Сауди Арамко" в Абкаике и Хурайсе. Страна - крупнейший экспортёр нефти - была вынуждена сократить поставки энергоресурсов почти вдвое.