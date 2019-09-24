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Спорт

Россия проиграла Самоа на Кубке мира по регби

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 Вероника Доваль 
Россия проиграла Самоа на Кубке мира по регби
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Сборная России потерпела второе поражение на Кубке мира по регби в Японии, уступив в своем втором матче команде Самоа - 9:34. В первой половине игры самоанцы открыли счет после попытки Алапати Лейуа. Затем Юрий Кушнарев дважды реализовал штрафные удары, благодаря чему россияне отправились на перерыв, ведя в матче - 6:5.

Однако, во второй половине игры соперники российской команды занесли еще пять попыток, две из которых - с двухочковыми реализациями. Сборная России смогла ответить лишь еще тремя очками в исполнении Кушнарева.

У команд Самоа, Ирландии и Японии по пять очков. Сборная России занимает последнее место в турнирной таблице.