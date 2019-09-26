Англия разгромила США

Сборная Англии по регби разгромила команду США в матче группового этапа Кубка мира. Встреча в японском городе Кобе завершилась со счетом 45:7. Американцы доигрывали в меньшинстве. На 70-й минуте за грубую игру был удален Джон Куилл.

Таким образом, в турнирной таблице группы С первое место остается за англичанами - у них в копилке 10 очков. Французы - вторые, аргентинцы - третьи.

В группе В лидируют итальянцы, которые победили канадцев со счетом 48:7. На второй строчке закрепилась новозеландская сборная.