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Спорт

ЮАР вышла в четвертьфинал Кубка мира по регби

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 Андрей Позняков 
ЮАР вышла в четвертьфинал Кубка мира по регби
Авторское право
REUTERS/Rebecca Naden
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Сборная ЮАР вышла в четверть-финал Кубка мира по регби, разгромив в групповой встрече команду Канады. Матч в японском городе Кобе прошёл при полном превосходстве южноафриканских игроков: они осуществили 10 попыток и 8 реализаций, в то время как канадцы отметились лишь одной попыткой и одной реализацией. В итоге встреча завершилась со счётом 66:7.

Сборная ЮАР получила дополнительное очко за число попыток и укрепилась на вершине групповой таблицы, обеспечив себе выход в следующий круг. Второй четверть-финалист в группе B должен определиться уже в субботу: за право продолжить борьбу на Кубке мира поборются сборные Новой Зеландии и Италии.

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