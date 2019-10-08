ЮАР вышла в четвертьфинал Кубка мира по регби

Сборная ЮАР вышла в четверть-финал Кубка мира по регби, разгромив в групповой встрече команду Канады. Матч в японском городе Кобе прошёл при полном превосходстве южноафриканских игроков: они осуществили 10 попыток и 8 реализаций, в то время как канадцы отметились лишь одной попыткой и одной реализацией. В итоге встреча завершилась со счётом 66:7.

Сборная ЮАР получила дополнительное очко за число попыток и укрепилась на вершине групповой таблицы, обеспечив себе выход в следующий круг. Второй четверть-финалист в группе B должен определиться уже в субботу: за право продолжить борьбу на Кубке мира поборются сборные Новой Зеландии и Италии.