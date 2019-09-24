Мегаполис вкусной еды

От традиционной уличной еды до ресторанов высокой китайской кухни: Шанхай, крупнейший мегаполис Поднебесной, предлагает невероятную кулинарную палитру. Корреспондент Euronews побывал в Шанхае в компании гида Джули Цзян.

... Время выбрано удачно: съемки совпали с проходящим в Шанхае "фестивале гурманов", задача которого - познакомить мир с качественной китайской едой. Начать Джули предлагает с квартала Тианзифан, это - настоящий лабиринт киосков и продуктовых лавок с уникальной атмосферой.

Каждый день через эти узкие улочки проходят тысячи местных жителей и туристов. София Орландо приехала в Шанхай из Италии. Она восхищена гастрономическим разнообразием города: "Мне нравится, что здесь есть абсолютно все: мясо, рыба, макароны, хлеб.... Любой вкус на выбор - пряный, сладкий или кислый. Часто, говоря о китайской кухне, мы представим себе только рис, пельмени - на самом деле кухня гораздо разнообразнее".

После шумного квартала уличных ресторанчиков - респектабельный обед в традиционном китайском отеле Donghu. Шеф-повар Хонг Шинг Ю готовит типичные для Шанхая блюда из морепродуктов: "Вот пример настоящей шанхайской кухни: жареные креветки с крабовым мясом и крабовой икрой. Краб дает тонкий аромат, а креветки - сочность. Сочетание этих двух вкусов отражает стиль нашей гастрономии. К морепродуктам мы подаем традиционные закуски - рисовые лепешки".

От традиционной региональной кухни к стилю "фьюжн": в Шанхае немало мест, где азиатские кулинарные традиции гармонично сочетаются с западными акцентами. Таких ресторанов немало в районе Шинтиенде. А послеобеденный чай с десертами можно выпить в кафе на 58 этаже отеля Ritz Carlton. Получив в добавок к оригинальным пирожным потрясающий вид на город.

Панорама не менее прекрасна и ночью, когда Шанхай подсвечивают тысячи огней. Особо нарядно выглядит в сумерках сад Юй в сердце старого города. Здесь тоже вкусно пахнет уличной едой, мест за столиками почти нет. Джули приглашает журналистов Euronews в славящееся своими пельменями заведение: здесь их можно заказать, а можно научиться делать самим. Наш корреспондент Деймон в восторге: "Аккуратно защипываешь края теста, это очень хорошая тренировка для пальцев". Сравнение пельменей, слепленных поваром и журналистом - не в пользу последнего, но это только начало нашего знакомства с секретами китайской кухни.