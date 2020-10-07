Пятиэтажный, бетонный, вкусный!

Небольшая кондитерская Melange в Дубае специализируется на изысканных десертах и тортах на заказ. Некоторые говорят, что все здесь слишком красиво, чтобы есть. Кондитер Надя Парех, хозяйка заведения, показала, как приготовить и украсить торт, достойный арт-галереи.

Надя, клинический психолог по образованию считает приготовление десертов "своего рода терапией".

Для мастер-класса она выбрала торт в бетонных оттенках с современным декором. "Да, это будет торт в серых, бетонных тонах с активным шоколадным декором, металлообразными вкраплениями, - поясняет Надя. - Я люблю динамику декора, люблю разницу текстур. Мне нравится именно бетонная основа, к которой потом добавляется цвет. Начинаем с теста - вот свежеиспеченная бисквитная основа. Это мой самый любимый рецепт. Надо взбивать яйца и сахар, пока смесь не станет белой и пышной. У меня готов ганаш из молочного шоколада, он тоже немного взбит и хорошо держит форму. Насыщение воздухом любой смеси меняет ее консистенцию, это справедливо и для моего швейцарского масляного крема".

Сборка торта сродни строительству башни: корж, затем крем, ганаш, свежая клубника и снова корж...

Надя продолжает: "Теперь мы начнем обмазывать торт кремом, первый слой запечатает наше изделие, позволит сделать края. Обмазываем постепенно". Надины жесты напоминают кладку кирпича.

Мастер не возражает против такого сравнения: "По правде, инструментарий похож. Мы выбираем сероватый, бетонный тон, на нем хорошо проявятся цвета. Торт будет четкий, современный, в индастриал-стиле".

Итак, торт собран и "запечатан" кремом и глазурью. Надя показывает элементы декора: напоминающие куски меди абстрактные детали из шоколада, сахарные фигурки... Девушка выбирает каскадное оформление, декор как бы стекает с торта.

Долгожданный момент - дегустация. Наш журналист в восторге: "Глазурь тает во рту, торт нежный, в меру сладкий. Он так же вкусен, как и красив".