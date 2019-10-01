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Великобритания

Борис Джонсон представит ЕС свои предложения

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 Мария Горковская 
Борис Джонсон представит ЕС свои предложения
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Специальные "центры таможенного оформления" могут возникнуть по обе стороны границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой - но не на ней самой. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Он готовится представить Евросоюзу свои предложения по "Брекситу" до конца недели. В частности, альтернативное регулирование проблемы "бэкстопа".

Прямо сейчас я не намерен рассказывать о всех наших преложениях Брюсселю. Но, как мне кажется, решение проблемы удалось найти. Надеюсь, наши европейские друзья, друзья по Евросоюзу в Брюсселе, Дублине, Германии согласятся принять его к рассмотрению.
Борис Джонсон
премьер-министр Великобритании

До сих пор сторонам не удалось договориться о том, как обеспечить прозрачность ирландской границы. В свое время, отказ от пропускных пунктов стал одним из ключевых факторов в установлении мира на острове.

"Проверок при пересечении границы быть не должно. Единство рынка надо сохранить. Необходимо поддерживать, уважать процесс мирного урегулирования в духе Англо-Ирландского договора, Соглашения Страстной Пятницы. Именно это мы и рассчитываем делать. Выполнить все из задуманного вполне реально, при этом, не останавливая полноценный выход Соединенного королевства из ЕС", - заявил премьер.

Тем временем, британская оппозиция объединилась, чтобы выработать собственный план по недопущению "жесткого" вариант "Брексита" до 31 октября, и пригрозила вынести вотум недоверия кабинету министров.

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