WADA ждет объяснений

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу международной организации. Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года. WADA дает России три недели на то, что объяснить ситуацию. О решении было объявлено на заседании исполкома WADA, состоявшемся в Токио.

По словам гендиректора WADA Оливье Ниггли, теперь в организации будут ждать ответа России. "Возможно, будет встреча экспертов - российских и наших, чтобы понять разъяснения. Вслед за этим новый доклад будет представлен в комитет по соответствию, который примет решение о том, что делать".

В ноябре 2015 года РУСАДА лишилась статуса после допингового скандала в российской легкой атлетике. Затем последовали новые разоблачения, основанные в том числе на утверждениях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, перебравшегося после своего увольнения в США. В правах РУСАДА была восстановлена в 2018 году.