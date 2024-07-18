"Откройтесь разнообразию!" В Вене стартовали Евроигры

В австрийской столице стартовали Евроигры-2024 с участием атлетов из 50 стран . Это крупнейшее спортивное мероприятие для представителей ЛГБТ-сообщества.

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Под радужным флагом и лозунгом "Откройтесь разнообразию!" в Австрии начались Евроигры. Старт крупнейшему на континенте спортивному мероприятию для ЛГБТ-сообщества дала церемония открытия на площади Карлсплац в Вене.

4000 спортсменов из 50 стран будут соревноваться в 31 виде спорта - от тенниса и бадминтона до футбола и роллер-дерби. Австрия принимает Игры впервые.

Томас Нобис, представитель оргкомитета Евроигр:

“Для сообщества важно, чтобы мы могли встречаться в безопасном месте. Нам здесь хорошо, мы чувствуем себя в безопасности. Но в то же время мы открыты для всех, кто хочет участвовать, наблюдать и поддерживать нас, и для людей, которые, возможно, до сих пор не были близко знакомы с сообществом”.

Хедлайнером церемонии стала идол гей-сообщества и победительница музыкального конкурса "Евровидения" Кончита Вурст.

Евроигры впервые были проведены в 1992 году, и с тех пор проходят в разных городах. Участвовать в них могут "все желающие, вне зависимости от гендерной идентичности и сексуальной ориентации", говорят организаторы.

Власти австрийской столицы выделили на мероприятие 150 000 евро, предоставив зрителям бесплатный доступ на спортивные объекты.