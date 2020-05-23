Hertz объявила о банкротстве в США и Канаде

Американская компания Hertz - один из крупнейших в мире сервиcов проката автомобилей - объявила о банкротстве. Пока эта процедура касается филиалов в США и Канаде. Причина - пандемия Covid-19 и резкое падение спроса на услуги Hertz.

В руководстве компании уточнили, что приняли "немедленные меры" по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов, а также ликвидировали "все несущественные расходы", но неопределенность в отношении восстановления рынка и возврата доходов "слишком велика". 21 апреля Hertz объявил о сокращении 10 000 рабочих мест в Северной Америке (то есть 26,3 % от глобального объема сотрудников).

В Соединенных Штатах процедура банкротства позволяет компании, которая не может погасить долги, провести реструктуризацию без кредиторов. По данным Wall Street Journal, долги Hertz достигают 19 миллиардов долларов, речь идёт о без малого 700 000 автомобилей, на которые больше нет спроса.

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