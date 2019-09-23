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Грузия уступила Уэльсу

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 Вероника Доваль 
Грузия уступила Уэльсу
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Сборная Уэльса по регби выиграла у команды Грузии со счетом 43:14 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японском городе Тоёта. Первая половина игры прошла с преимуществом валлийских регбистов, которые осуществили четыре попытки, три из которых реализовали, а также точно исполнили штрафной удар. На перерыв команды ушли при счете 29:0.

Во второй тайме грузинские регбисты сумели уравнять игру и занесли две попытки, которые удачно реализовали. Правда, аналогичного результата добились и соперники. В другом матче в группе D команда Австралии выиграла у сборной Фиджи. В активе валлийцев и австралийцев по 5 очков.