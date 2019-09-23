Конняку и с чем его едят?

[Конняку](https://ru.wikipedia.org/wiki/Аморфофаллусконьяк) (иногда "конжак") выращивали в Японии на протяжении веков, считая это многолетнее растение лечебным. Сегодня полезные свойства конняку привлекают потребителей во всем мире; пищевые и косметические добавки на основе конняку охотно раскупают те, кто следит за весом и питанием. Программа "Вкус" побывала в Японии, чтобы больше узнать об этом экзотическом растении и попробовать, с чем оно сочетается._

Шеф-повар Тьерри Вуазен из токийского ресторана Les Saisons предлагает комбинировать клубень конняку с моллюсками. Помимо этих ингредиентов вам понадобятся лимон, немного отвара моллюсков, пюре из водорослей "вакаме", стебли зеленого лука и цветы для декора.

Приготовление: измельчить конняку и мякоть моллюсков, обжарить смесь в оливковом масле. Разогреть бульон и размешать его с пюре "вакаме". Выжать сок лимона.

Подача: уложить на тарелку смесь морепродуктов и конняку, залить ложкой бульона с "вакаме", приправить лимоном. Украсить лепестками цветов и стеблями лука.