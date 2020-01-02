Аномально тёплая зима: +19 градусов в Норвегии

Аномально теплая зима на западе Норвегии: в городе Ондалснес темперутура воздуха 2 января утром составила 18,6 градусов по Цельсию, а в городе Сундалсёра достигла 19 градусов. На данным момент это самый теплый январский день в стране фьордов за всю историю наблюдений.

Мэр коммуны Рёума Ивонн Волд решила воспользоваться возможностью искупаться зимой в морском заливе. "Нужно наслаждаться тёплой погодой в самом лучшем районе Норвегии для любителей природы, можно поплавать во фьорде или покататься на лыжах в горах".

Репортёр телеканала NOTV2: "Но, может быть, не стоит радоваться такой погоде в январе?"

"Конечно нет. Такая погода служит нам всем напоминанием об опасности изменения климата", — уверена Ивонн Волд.

По данным последнего ежегодного соцопроса Klimabarometeret 2019, который проводит исследовательская компания Kantar, жители Норвегии (49%) впервые назвали изменения климата главной политической проблемой, требующей решения. Всего в списке указаны 14 вопросов. На втором месте — вопросы здравоохранения (45%), на третьем — иммиграции и интеграции (35%).