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F1: первая победа Феттеля

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 Павел Барсуков  и ТАСС
F1: первая победа Феттеля
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Немецкий гонщик «Формулы-1» Себастьян Феттель одержал первую победу в сезоне. Пилот «Феррари» оказался быстрее всех на Гран-при Сингапура, 15-м этапе чемпионата мира. Он преодолел дистанцию за один час 58 минут 33 секунды. На две секунды от немца отстал Шарль Леклер из «Феррари», третьим оказался пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

За последние девять лет Феттель побеждает на «Марина бэй» уже в пятый раз.

В общем зачете продолжает лидировать британец Льюис Хэмилтон, он набрал 296 очков. Второе место занимает финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, у которого 231 очко, а у Леклера и Ферстаппена по 200 очков.

В Кубке конструкторов «Мерседес» набрал уже 527 очков и далеко опережает соперников. У «Феррари» 394 очка, а у «Ред Булла» — 289.

16-й этап чемпионата мира пойдёт через неделю в Сочи.