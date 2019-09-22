Пешком по Елисейским полям

В Париже в воскресенье — «День без автомобилей». Почти по всему центру города запрещено движение частного и грузового транспорта. Прямо по Елисейским полям прогуливаются горожане и туристы.

«Всемирный день без автомобиля» отмечается во французской столице уже четвёртый раз.

«Это просто невероятно. Я думаю, это очень оживлённый город и, значит, загрязнённый тоже. Так что здорово иногда устраивать такой вот выходной для окружающей среды и для пешеходов», — говорит турист из Шри-Ланки.

Ездить можно только машинам экстренных служб, а также общественному транспорту — но с уменьшенной скоростью. Для нарушителей — штраф в 135 евро. Парижская мэрия намерена в ближайшем будущем закрывать таким образом исторический центр города раз в месяц. Правда, крупные транзитные магистрали перекрывать не будут.

Вместе с Парижем «День без машин» празднуют и в Брюсселе. На улицах устраивают марафоны, велопробеги и просто посиделки за длинным, во всю улицу, столом:

«Это отличная идея. Можно вот так запросто выйти на улицу, посидеть в дружеской атмосфере, никаких выхлопов».

Мэры Парижа и Брюсселя призывают все столицы ЕС присоединяться к инициативе.

Многие европейские города тем или иным образом уже ограничивают автомобильное движение: не только для сокращения выхлопов, но и для снижения числа ДТП.