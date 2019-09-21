«Жилеты»: жёлтые и чёрные

В Париже более 160 человек арестованы в ходе акций протеста. Во французской столице состоялись сразу две манифестации: движения «Жёлтых жилетов» и марш против изменений климата.

В частности, в парижской полиции опасались, что к акции защитников природы примкнут экстремисты из движения «Чёрный блок», которое объединяет радикальных антиглобалистов и анархистов.

Несколько групп провокаторов по сообщениям полиции сумели примкнуть к обоим маршам и пытались устроить погромы и потасовки.

«Я с „Жёлтым жилетами“ с первого же дня, с прошлого ноября. Мы требуем вернуть нам покупательную способность, требуем прекратить репрессии, бесконечные репрессии. Вот сегодня я надышалась газом, а мне между прочим уже 71 год!», — говорит одна из участниц шествия.

Под усиленной охраной в Париже находились исторические здания, в том числе принадлежащие ныне правительственным структурам: они в эти выходные в рамках «Дней национального наследия» открыты для свободного доступа.