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Саудовская Аравия

Эр-Рияд не спешит с ответом, но грозит Тегерану

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 Андрей Позняков 
Эр-Рияд не спешит с ответом, но грозит Тегерану
Авторское право
REUTERS/Hamad I Mohammed
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Власти Саудовской Аравии намерены дождаться завершения расследования нападений на крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия страны, прежде чем предпринимать меры против тех, кто стоит за этими атаками. Об этом объявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр, — передаёт Reuters. При этом глава МИД назвал «нелепыми» и «смехотворными» заявления Тегерана об угрозе полномасштабной войны в случае ударов по Ирану со стороны Эр-Рияда или Вашингтона.

Именно на Исламскую республику Саудовская Аравия и США возложили ответственность за нападение на НПЗ в Абкайке и Хурайсе. Тегеран обвинения в причастности к ударам по НПЗ отвергает. МИД Ирана предупредил, что Исламская республика готова начать войну ради защиты своих границ, своего народа и своей инфраструктуры.

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