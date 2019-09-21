США перебрасывают военных в Саудовскую Аравию

Соединённые Штаты обещают перебросить на Ближний Восток дополнительные войска и военную технику для размещения в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах. По словам главы военного ведомства Марка Эспера, так США отреагировали на удар с использованием беспилотников по нефтяным предприятиям Саудовской Аравии:

_«Это первый шаг, который мы предпринимаем в ответ на эти атаки для того, чтобы помочь укрепить оборону Саудовской Аравии, предоставить технику как Саудовской Аравии, так и ОАЭ. Во-вторых, мы делаем это, чтобы обеспечить свободную торговлю через пролив. И, наконец, в-третьих — наша задача защищать мировой порядок, основанный на правилах. Это ещё и попытка убедить иранцев вернуться на путь дипломатии».

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Соединённые Штаты и Саудовская Аравия обвиняют Иран в нападении на НПЗ. В Тегеране эти претензии категорически отвергают и называют удар по нефтяным предприятиям ответом движения хуситов на военные операции арабской коалиции в Йемене. Хуситы и сами брали на себя ответственность за нападения.