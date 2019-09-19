План "кабинета по климату"

В Германии забастовки школьников и демонстрации в защиту климата не прекращаются с декабря прошлого года. Предстоящая пятница обещает стать важным днем — состоится всемирная акция, к которой присоединятся 129 стран мира.

В Германии экоактивисты выйдут на улицы в в десятках городов. В этот же день так называемый кабинет по климату коалиционного правительства Ангелы Меркель представит свой давно ожидавшийся план мер по защите окружающей среды.

Официальный представитель молодежного движения "Пятницы ради будущего" Кванг Пааш говорит:

Если "кабинет по климату" примет меры , которые будут означать, что Германия придерживается своих обязательств в рамках Парижского соглашения по климату — это лучший вариант

Германия пока не смогла добиться поставленной цели по сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Некоторые министры требуют незамедлительных действий по принятию таких мер как налог на выбросы углерода, поддержка перехода на электромобильность, субсидирование железнодорожных поездок и повышение цен на внутренние перелеты.

Но экоактивисты готовятся к тому, что ожидания не оправдаются.

"Мы сомневаемся, что "кабинет по климату" представит масштабный план. Думаю, что меры, принятые в результате этих переговоры, не будут достаточными", — полагает лидер "Немецкого альянса за климат" (German Climate Alliance) Кристиане Авербек.

"За последние годы выбросы углекислого газа в Германии сократились незначительно. Дальше так продолжаться не может. В течении ближайших лет необходимо полностью отказаться от использования углеводородов. Мы должны быстрыми темпами снизить выбросы. Времени осталось мало, нужно действовать уже сейчас", — уверен Йоачим Фюнфгельт, эксперт по климату в организации Bread for the World.

Демонстрации движения "Пятницы ради будущего" заставили политиков спорить о мерах по защите климата. Но если коалиционное правительство и кабинет по климату разочаруют общество, то кампания экоактивистов продолжится.

Из Берлина передает корреспондент Euronews Джона Кялгрен:

"Коалиционное правительство христианких демократов и социал-демократов в своем союзе зашло в политической тупик, который больше похож на политический паралич. Действительно значимые предложения по защите климата могут изменить этот сценарий и показать, что правительство все еще способно принимать важные решения. С другой стороны, слабые меры, уход от ответа, разгневают участников кампании по защите климата и приведут к тому, что еженедельные демонстрации продолжатся по всей стране".