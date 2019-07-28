Ярцев и Могушков - бронзовые призёры Гран-при по дзюдо в Загребе

Во второй день Гран-при по дзюдо в Загребе самым юным хорватским спортсменам выпал шанс потренироваться на татами мирового тура международной федерации дзюдо. После этого незабываемого опыта ребята уже с трибун наблюдали за выступлением лучших спортсменов мира и горячо поддерживали их. На их глазах состоялась торжественная церемония открытия турнира. На не выступили амбассадор международной федерации дзюдо Аль Бано, президент федерации дзюдо Хорватии Сандра Чорак и министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман.

Во второй день соревнований особенно отличился Таканори Нагасе. В финальном поединке в категории до 81 кг его соперником снова стал канадец Антуан Валуа-Фортье. Спортсмены уже встречались в Монреале, и на этот раз японец вновь уверенно уложил канадца на татами. И хотя Нагасе не будет участвовать в чемпионате мира, в свете последних побед он вполне может рассчитывать на место в олимпийской сборной.

Награждение в категории до 81 кг Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Мы с Валуа-Фортье много раз сражались друг против друга, и это всё осложняет. Я должен просто сосредоточиться на борьбе, моё тело автоматически ответило на его атаку, и я получил "иппон". Я очень доволен этим результатом. Таканори Нагасе победитель в категории до 81 кг

Джемма Хауэлл одолела многократную чемпионку Европы Ким Поллинг в финальном матче в категории до 70 кг. Ближе к концу поединка британка заработала оценку "вадза-ари" за бросок ко-ути-гари и сумела не дать сопернице атаковать. Хауэлл победила на втором турнире мирового тура подряд на глазах у своей семьи, которая приехала в Загреб, чтобы её поддержать.

Когда мы оказались на полу, я поняла, что нужно тянуть время. Я схватила её руку, как будто от этого зависела вся моя жизнь, и надеялась, что смогу продержаться как можно дольше. Когда мы встали на ноги, на часах осталось только две секунды, конечно, я обрадовалась. Джемма Хауэлл победительница в категории до 70 кг

У израильтянина Тохара Бутбула день сложился великолепно. На пути к финалу в категории до 73 кг он одолел лучших дзюдоистов, включая мастера аши-ваза Дениса Ярцева. Рещающий поединок против канадца Артура Маргелидона был очень непростым, но израильтянин сумел заработать оценку "вадза-ари", которая принесла ему победу. Россияне Денис Ярцев и Муса Могушков завоевали бронзовые награды в этой категории.

Награждение в категории до 73 кг Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Олимпийской чемпионке Тине Трстеняк не было равных в категории до 63 кг, а её прекрасный выполненный бросок о-сото-гари стал одним из самых ярких моментов дня.

Россиянин Денис Ярцев не только удостоился бронзовой награды, но и применил самый зрелищный приём дня в матче против Араты Тацукавы. Его контратака иллюстрирует один из главных приниципов дзюдо: минимум усилий для максимального результата.