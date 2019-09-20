"Британцы требуют действий"

Всеобщая забастовка в защиту климата, проходящая в 160 странах мира, охватила и Великобританию. С места событий передаёт наш корреспондент Винсент МакАвини.

"Тысячи людей собрала всеобщая климатическая забастовка здесь, в Лондоне. Сегодня они маршем прошли в районе Вестминстера. Многие улицы были перекрыты. Это атмосфера настоящего праздника - разговоры о вегетарианской и веганской кухне, речи выступающих, колонны, пестрящие плакатами..."

"Стоит отметить, что здесь огромное количество людей - и молодых, и в возрасте. Многие - студенты. Есть те, кто пришёл сюда с семьями, даже бабушками и дедушками. В рядах митингующих немало рабочих. К акции присоединились многие профсоюзы Великобритании. И, конечно, повсюду на транспарантах, флагах и плакатах можно увидеть лицо Греты Тунберг.

Подобное наблюдаем по всей стране - от Брайтона до Эдинбурга. 150 акций проходят здесь сегодня. Их участники хотят сказать политикам: британский народ требует действий".