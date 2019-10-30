Немецкие ученые: cмартфоны вредны детям младше 11 лет

Пользователи гаджетов становятся все моложе и моложе, говорят эксперты. Смартфоны и планшеты стали частью повседневной жизни многих детей.

Согласно опросу, проведенному цифровой ассоциацией Bitkom, каждый второй ребенок в Германии в возрасте от шести до семи лет ежедневно проводит время со смартфоном. В 2014 году это был каждый пятый ребенок.

Согласно данным исследования, к десяти годам у многих немецких детей появляются собственные мобильные телефоны с выходом в интернет.

Для Томаса Фишбаха, президента Профессиональной ассоциации педиатров, это тревожная тенденция. Он не рекомендует покупать детям мобильные телефоны до одиннадцати лет. И даже в этом возрасте, по мнению Фишбаха, это должны быть аппараты без выхода в интернет.

Частое использование смартфонов и планшетов может привести к риску "постоянной сенсорной перегрузки", предупреждает немецкая ассоциация педиатров.