Арт-наука подарит Прометею новую печень

Прометей похитил с Олимпа огонь и подарил его людям. В наказание боги приковали титана к скале и послали к нему орла, чтобы тот выклевывал его вечно-регенерирующую печень.

Сегодня в Лионе бактерии пожирают мраморного героя. Ими, в свою очередь, питаются гепатоциты (клетки печени человека) и выращивают для Прометея новый орган. Ферментация, дистилляция. И вот уже перед нами алкогольный напиток. Его даже можно попробовать.

"Я скульптор, а потому мне интересны различные материалы, химические процессы, молекулярные изменения. Более того, я пытаюсь рассказать целую историю при помощи этих процессов и трансформаций. Источник вдохновения неиссякаем", - говорит Томас Фойерштайн, скульптор.

Фойерштайн размышляет над, пусть и медленной, но неминуемой кончиной и над вечным желанием человека победить саму смерть.

"Это что-то между моими собственными домыслами и научной фантастикой, утопией и антиутопией, антиутопией и кошмаром, - говорит он. - Как будет развиваться наше общество? Что мы будем есть завтра? Где взяться новым ресурсам? Может быть, мы не будем есть ни животных, ни растения, а минералы? Это своеобразная "гимнастика для ума". Я играю с будущим, пытаясь изобразить настоящее и найти альтернативные решения насущных проблем".

Биеннале современного искусства проходит в Лионе до 5 января.