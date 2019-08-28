Пожар поссорил Болсонару с Макроном

В бразильской Амазонии огн`ём по-прежнему охвачены значительные площади лесов. Об этом свидетельствуют данные аэрофотосъемки. По данным синоптиков, до 10 сентября в этом регионе не ожидается достаточного количества осадков, чтобы потушить пожары, которые уже послужили поводом для международного скандала – спора с переходом на личности между президентами Бразилии и Франции.
Перу и Колумбия предложили провести 6 сентября встречу лидеров стран, на чьей территории находятся амазонские леса, для обсуждения мер по спасению уникальной природы региона. Коренные жители Амазонии обвиняют в кризисе белых фермеров.
По данным бразильского Института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов бразильской Амазонии, что составляет примерно 0,44% её территории.