Пожар поссорил Болсонару с Макроном

В бразильской Амазонии огн`ём по-прежнему охвачены значительные площади лесов. Об этом свидетельствуют данные аэрофотосъемки. По данным синоптиков, до 10 сентября в этом регионе не ожидается достаточного количества осадков, чтобы потушить пожары, которые уже послужили поводом для международного скандала – спора с переходом на личности между президентами Бразилии и Франции.

Прежде всего, г-ну Макрону следует отказаться от оскорблений в мой адрес. Сначала он назвал меня лжецом, а затем, по имеющейся у меня информации, он поставил под сомнение наш суверенитет над Амазонией. Поэтому прежде чем мы продолжим разговор и примем что-нибудь от Франции, предложенное, быть может, с лучшими намерениями, он должен взять свои слова обратно. Жаир Болсонару президент Бразилии

Перу и Колумбия предложили провести 6 сентября встречу лидеров стран, на чьей территории находятся амазонские леса, для обсуждения мер по спасению уникальной природы региона. Коренные жители Амазонии обвиняют в кризисе белых фермеров.

Надзор сильно ослаб в последнее время, поэтому некоренные жители делают всё, что хотят. Они поджигают лес, а в пожарах обвиняют коренных. Но такое поведение противоречит нашей ментальности. Коренные жители защищают природу. Сауло Катитаурлу вождь племени Намбиквара-Сараре

По данным бразильского Института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов бразильской Амазонии, что составляет примерно 0,44% её территории.