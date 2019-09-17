Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Спорт

Запретный футбол

 Комментарии
 Ирина Шелудкова 
Запретный футбол
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Смерть иранской болельщицы, которая поплатилась жизнью за любовь к футболу, вызвала острую реакцию во всем мире, а правозащитники критикуют ФИФА и призывают исключить либо приостановить членство Ирана в ассоциации.

Женщинам в Иране запрещено посещать футбольные матчи на стадионах и совместные просмотры матчей в кафе и супермаркетах на больших экранах пользуются популярностью.

"Все люди любят футбол, и хотя я не очень много знаю про футбол, я всегда очень переживаю во время матча", — говорит Махса Алипур.

На днях иранские власти объявили, что 10 октября в Камбодже женщины смогут посетить квалификационный матч национальной сборной, а ФИФА пообещала в ближайшее время направить своих представителей в Иран.

Между тем накануне болельщики футбольного клуба "Парсех Тегеран" во время матча скандировали: "Мы все равны — и мужчины, и женщины".