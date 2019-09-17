Запретный футбол

Смерть иранской болельщицы, которая поплатилась жизнью за любовь к футболу, вызвала острую реакцию во всем мире, а правозащитники критикуют ФИФА и призывают исключить либо приостановить членство Ирана в ассоциации.

Женщинам в Иране запрещено посещать футбольные матчи на стадионах и совместные просмотры матчей в кафе и супермаркетах на больших экранах пользуются популярностью.

"Все люди любят футбол, и хотя я не очень много знаю про футбол, я всегда очень переживаю во время матча", — говорит Махса Алипур.

На днях иранские власти объявили, что 10 октября в Камбодже женщины смогут посетить квалификационный матч национальной сборной, а ФИФА пообещала в ближайшее время направить своих представителей в Иран.

Между тем накануне болельщики футбольного клуба "Парсех Тегеран" во время матча скандировали: "Мы все равны — и мужчины, и женщины".