Иран: футбол - это не для женщин

Трагическая история этой иранской девушки вызвала сочувствие и возмущение во всем мире: 29-летняя Сахар Ходаяри поплатилась жизнью за любовь к футболу. В понедельник она скончалась в тегеранской больнице после попытки самосожжения, на которую пошла, когда узнала, что ей грозит тюремное заключение за посещение футбольного матча - для женщин в Иране это считается преступлением.

На смерть болельщицы уже отреагировала ФИФА, выразившая свои соболезнования и призвавшая власти Ирана снять запрет на посещение женщинами стадионов. Сахар была известна в соцсетях как "Голубая девушка", так как часто носила цвета своей любимой команды - тегеранского "Эстегляля".

Этот стадион "Азади", куда Сахар хотела попасть в минувшем марте на игру своей любимой команды. Под видом мужчины, в парике, он попыталась обойти запрет на посещение женщинами мужских соревнований, введённый после победы в Иране Исламской революции в 1979 году.

Тайебе Сиаваши - одна из 17 женщин, представленных в почти 290-местнром иранском парламенте. Мы спросили у неё, почему, несмотря на то, что запрет не прописан в законе, женщинам по-прежнему не разрешают смотреть футбол? И вот что она ответила:

"В театр, в кино, на концерты и другие публичные мероприятия могут ходить и мужчины, и женщины. Мы смотрим, мы участвуем. Нет никакого разделения, и не возникает никаких проблем. Но власти утверждают, что в пылу азарта, который вызывают спортивные соревнования, сложно всё предусмотреть, и всякое может случиться".

Сиаваши считает, что проблема заключается не в самом факте, а в том, как его интерпретируют другие страны.

"Я просто не понимаю, - говорит она, - озабоченность иностранных сообществ по поводу Ирана. Они применяют свои ценности к иранскому обществу и к иранским женщинам. Иностранное вмешательство в проблемы наших женщин вредно. До тех пор, пока иранское общество не придёт к тому или иному решению само по себе, ничего не изменится. Этот вопрос, как и многие другие - культурные проблемы, которые не могут быть решены иностранными сообществами. Я верю, что перемены в нашем обществе должны назревать и происходить изнутри".

Но как может иранская женщина изменить свою жизнь, если, к примеру, ходить с непокрытой головой для неё наказуемо, а протестуя против этого, она попадёт в тюрьму?

Так, всемирно известный фотограф Ялды Моаэри, чьи работы показывают повседневнюю жизнь в Иране без прикрас, попросила нас не публиковать некоторые её фотографии, опасаясь преследования со стороны иранских властей. Но при этом сказала, что верит: несмотря на давление, уже в ближайшие десятилетия иранские женщины будут играть важную роль в жизни своей страны.

"Я могу сказать, что женщины становятся всё сильнее, - говорит Моаэри. - Их всё больше в образованных слоях нашего общества. Несмотря на ограничения и запреты, они движутся вперед, преодолевают все барьеры, и никакие трудности их не останавливают. Они, безусловно, сыграют заметную роль в будущем Ирана".

Но так оптимистично настроены в Иране далеко не все. Эта женщина, которую мы встретили в скейт-парке, рассказала, что даже езда на велосипеде может привести к проблемам. А на вопрос о том, снимут ли запрет на посещение женщинами футбольных матчей после смерти Сахар Ходаяри, ответила:

"Её забудут, скажут, что она сама была виновата, что у неё были какие-то другие проблемы. Думаю, что её дело скоро закроют. Бедняжка хотела просто посмотреть футбольный матч, а её не пустили. Как и тысячи других людей, она погибла, и никто не будет расследовать обстоятельства её смерти, ничего не произойдет, ничего не изменится".

Каким станет Иран, если женщины добьются своего? Сегодня в этой стране одни даже не хотят задаваться этим вопросом, а другие надеются на перемены и верят в то, что женщины смогут стать участницами этих изменений.