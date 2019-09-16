Мисо: основа японской кухни и "пища для души"

Мисо - настоящая визитная карточка японского стола. В горах Нагано, где побывал наш корреспондент, производят едва ли не половину этого продукта; мисо из Нагано славится аутентичностью и разнообразием вкусов.

... Мисо - ферментированная паста из сои и риса или их смеси, является основой многих японских блюд и одновременно универсальной приправой, которая позволяет раскрыть и усилить вкусовые оттенки других продуктов. Мисо - основа знаменитого одноименного супа, который некоторые японцы едят по три раза в день: он легок, надолго насыщает и улучшает пищеварение.

Пасту мисо в Япони изготавливают около тысячи компаний, в основном - семейных.

Наш собеседник - Косуке Исии, занимается изготовлением мисо в точности, как и его предки. Семья начала ферментировать пасту еще в 19 веке. Технология с тех пор не изменилась: рис, соль, соя и терпение. Все этапы выполняются вручную. Паста бродит в кипарисовых бочках в тчение 1-3 лет.

Косуке Исии рассказывает: "Сегодня большинство производителей делают ставку на количество и скорость. Наша задача - иная: сберечь традиционные ноу-хау, сохранить оригинальный вкус, цвет и запах мисо, передать продукт будущим поколениям".

Японцы способны различить на вкус сотни вариантов мисо. Многообразие ассортимента представлено в токийском специализированном магазине Sano Miso Kameido. Ароматы, цвета возбуждают аппетит. Покупателей хватает, они дегустируют различные пасты и советуются с "сомелье мисо" Норико Сано.

Женщина поясняет: "Более 700 лет японцы едят суп мисо каждый день. Для нас - это еще и пища для души". Оттенки вкуса и цвета пасты мисо зависят от того, в каких условиях проходила ферментация, уточняет Норико: "Япония - страна довольно протяженная, и на севере мисо темнее, а на юге светлее. Чем холоднее климат, тем наша паста интенсивнее по цвету (он насыщенно-коричневый) и тем она солонее. На юге продукт белее и мягче".

Тарелка супа мисо, немного рсиа, рыбы и овощей - таков обычный набор японского ежедневного меню, которое считается одним из секретов долголетия жителей Страны Восходящего солнца.