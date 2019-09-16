GM: общенациональная забастовка

Примерно 49 тысяч работников General Motors в США начали забастовку, после того как переговоры по коллективному договору зашли в тупик. Это первая общенациональная забастовка сотрудников компании за последние 12 лет.
Вице-президент Объединенного профсоюза автомобилистов Терри Диттс заявил:
Президент США Дональд Трамп в Твиттере призвал руководство компании и профсоюз достичь компромисса.
В General Motors говорят, что сделали весьма щедрое предложение, которое включает повышение оплаты труда.
Профсоюз помимо требований об увеличении зарплаты выступает также против закрытия двух сборочных предприятий в США.