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США

GM готовит массовые сокращения. Всё дело в электромобилях и пошлинах

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GM готовит массовые сокращения. Всё дело в электромобилях и пошлинах

GM готовит массовые сокращения. Всё дело в электромобилях и пошлинах
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Крупнейший американский автоконцерн General Motors объявил о предстоящих массовых увольнениях сотрудников. В рамках реструктуризации, как сказано в официальном сообщении, работу потеряют 15% сотрудников компании, в том числе каждый четвертый представитель руководящего состава. Это, как передаёт Reuters, до восьми тысяч человек.

Гендиректор концерна Мэри Барра объяснила, что автопроизводитель вынужден адаптироваться под условия рынка. Больше ресурсов направят на развитие электромобилей и автопилотов. Свою роль сыграло и повышение пошлин.

По словам Барры, закроются два предприятия GM за пределами США. Ранее появлялись сообщения, что одно из них — завод в Канаде. Премьер Джастин Трюдо сообщил, что он уже говорил с Баррой и выразил ей своё глубокое разочарование.


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