GM готовит массовые сокращения. Всё дело в электромобилях и пошлинах

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Крупнейший американский автоконцерн General Motors объявил о предстоящих массовых увольнениях сотрудников. В рамках реструктуризации, как сказано в официальном сообщении, работу потеряют 15% сотрудников компании, в том числе каждый четвертый представитель руководящего состава. Это, как передаёт Reuters, до восьми тысяч человек.

Гендиректор концерна Мэри Барра объяснила, что автопроизводитель вынужден адаптироваться под условия рынка. Больше ресурсов направят на развитие электромобилей и автопилотов. Свою роль сыграло и повышение пошлин.