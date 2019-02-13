Профсоюзы добиваются лучших зарплат

На целый день в Бельгии встала работа. Местные профсоюзы призвали к национальной забастовке. Транспорт, включая воздушный, школы, учреждения администрации не функционируют. Сотрудники требуют лучших условий труда и более высокой оплаты. Некоторые из них так же выступают за уменьшение пенсионного возраста.

"Работа должна быть лучше. Работа с лучшей зарплатой и лучшего качества"

"Мы хотим более социально удобных условий труда и лучшего баланса между работой и личным временем"

Бельгийская забастовка является национальной, а, значит, на один день замедляет жизнь в одной стране. Но под теми же лозунгами вполне могут выйти и граждане других европейских государств, говорит представитель Европейской конфедерации профсоюзов

Лука Висентини, представитель профсоюзов

"На севере и в центре Европы, например, так же, как и в Бельгии в основном требуют повышения зарплаты. А на юге у нас были очень удачные коллективных переговоры и хорошие показатели заработной платы в прошлом, но потом началась политика жесткой экономии. Это расшатало систему"

По данным профсоюзов, в последнее десятилетие реальная заработная плата в ЕС сократилась как минимум на 30%.