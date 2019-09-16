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Рецепт утки с пастой "мисо"

Рецепт утки с пастой "мисо"
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Тьерри Вуазан, французский "звездный" шеф-повар ресторана Les Saisons в Токио, предлагает рецепт на базе "мисо" - ферментированной соевой пасты, визитной карточки японской кухни.

Итак, нам понадобятся:

  1. Утиная грудка
  2. Пюре из мандарина
  3. Белая паста мисо
  4. Грибы (лисички)
  5. Сливочное масло
  6. Соль и черный перец

Приготовление:

Слегка проколоть кожу утиного филе, добавить соль и перец.

Обжарить филе на среднем огне около 10 минут с добавлением сливочного масла.

Отложить мясо "отдохнуть"

Добавить перец в мандариновое пюре.

Смешать мисо (2/3) с пюре из мандарина (1/3).

Намазать одну сторону утки получившейся смесью.

Поместить утку в духовку для образования румяной корочки.

Обжарить на сковороде лисички.

Как только мясо подрумянится, вытащить филе и нарезать толстыми ломтиками.

Подача:

Положите два кусочка филе в тарелку, добавьте лисичек и полейте вытопленным утиным соком.

Приятного аппетита!