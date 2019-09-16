Рецепт утки с пастой "мисо"

Тьерри Вуазан, французский "звездный" шеф-повар ресторана Les Saisons в Токио, предлагает рецепт на базе "мисо" - ферментированной соевой пасты, визитной карточки японской кухни.
Итак, нам понадобятся:
- Утиная грудка
- Пюре из мандарина
- Белая паста мисо
- Грибы (лисички)
- Сливочное масло
- Соль и черный перец
Приготовление:
Слегка проколоть кожу утиного филе, добавить соль и перец.
Обжарить филе на среднем огне около 10 минут с добавлением сливочного масла.
Отложить мясо "отдохнуть"
Добавить перец в мандариновое пюре.
Смешать мисо (2/3) с пюре из мандарина (1/3).
Намазать одну сторону утки получившейся смесью.
Поместить утку в духовку для образования румяной корочки.
Обжарить на сковороде лисички.
Как только мясо подрумянится, вытащить филе и нарезать толстыми ломтиками.
Подача:
Положите два кусочка филе в тарелку, добавьте лисичек и полейте вытопленным утиным соком.
Приятного аппетита!