Бушующий Гонконг: протесты у британского консульства

"Коктейли Молотова" и булыжники против водометов и слезоточивого газа.

Улицы Гонконга снова, как и в последние три месяца, заполнились тысячами протестующих.

Особый гнев некоторых из них обрушился на закрытые на время демонстраций станции метро, что не позволяет участникам протестов добраться до центра.

Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона групп радикальных демонстрантов, бросающих в представителей правопорядка камни и бутылки с зажигательной смесью.

Помимо обычной воды, участников протестных акций "поливают" раствором с несмываемой синей краской. Те защищаются зонтиками - ставшими неотъемлемыми атрибутами затяжных протестов в автономии.

Причина возмущения жителей Гонконга — законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю и в последствии отозванный.

Но протесты после этого все равно продолжились.

Часть протестующих собралась у здания британского консульства с призывом к Лондону не позволять Китаю нарушать устав подписанной 35 лет назад совместной декларации.

Главный принцип которой "одна страна, две системы", гарантирует сохранение высокого уровня автономии в составе Китая у бывшей британской колонии.