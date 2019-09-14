Гонконг: протесты переместились в торговые центры

Поле битвы — торговый центр. Именно там столкнулись группы про- и антиправительственных демонстрантов.

Масштабные протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. При разгоне которых полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

Несмотря на массовые задержания протесты не утихали. Поводом для них стало рассмотрение поправок к законопроекту об экстрадиции. Суть которых в разрешении выдавать в материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.

Результатом массовых демонстраций в начале сентября стал отзыв законопроекта - главного требования протестующих.

Однако спокойнее в Гонконге не стало. Люди продолжают выходить на улицы, с призывом выполнить остальные требования. Среди которых созыв независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождение задержанных участников демонстраций, отмена классификации протестов как "массовых беспорядков", а также проведение избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.