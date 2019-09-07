Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Педро Санчес снова проиграл

Педро Санчес снова проиграл

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Китай

Гонконг: протестующие хотят заблокировать аэропорт

 Комментарии
 Мария Сашинская 
Гонконг: протестующие хотят заблокировать аэропорт
Авторское право
REUTERS/Kai Pfaffenbach
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Протестующие в Гонконге планируют заблокировать один из самых загруженных аэропортов мира Чек Лап Кок. Так демонстранты решили ответить на действия полиции, использовавшей слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать митингующих.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются 14 недель. В среду власти выполнили главное требование демонстрантов и отозвали законопроект об экстрадиции в материковый Китай. Теперь митингующие требуют больше демократических свобод и реформ в числе которых освобождение задержанных участников протестных акций и введение прямых демократических выборов в Гонконге.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube