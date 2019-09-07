Гонконг: протестующие хотят заблокировать аэропорт

Протестующие в Гонконге планируют заблокировать один из самых загруженных аэропортов мира Чек Лап Кок. Так демонстранты решили ответить на действия полиции, использовавшей слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать митингующих.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются 14 недель. В среду власти выполнили главное требование демонстрантов и отозвали законопроект об экстрадиции в материковый Китай. Теперь митингующие требуют больше демократических свобод и реформ в числе которых освобождение задержанных участников протестных акций и введение прямых демократических выборов в Гонконге.